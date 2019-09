Trainer Claude Ottelé verlässt den FC Etzella

Claude Ottelé, seit 2015 Trainer des FC Etzella Ettelbrück, verlässt den Verein, wie das Luxemburger Wort berichtet.

Seine Mannschaft konnte in dieser Saison in sieben Spielen der BGL League nur sechs Punkte einfahren. Nach einer 0:1-Niederlage gegen US Hostert am vergangenen Sonntag steht Etzella auf Platz 11 der Tabelle.

Neil Pattison, der zuvor Co-Trainer war, übernimmt seinen Posten.

(L'essentiel)