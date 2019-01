Polizei stellt Suche nach Flugzeug ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Suche nach der einmotorigen Propellermaschine, mit der der 28-jährige Profifußballer Emiliano Sala von Nantes nach Cardiff unterwegs war, wird abgebrochen. Alle Bemühungen blieben erfolglos, Sala und den Piloten der Piper PA-46 Malibu zu finden. Die Maschine war am Montagabend über dem Ärmelkanal vom Radar verschwunden.

Niemand weiß, was auf dem Rückflug von Nantes nach Cardiff geschehen ist. Gegen 20.30 Uhr hatte der Tower über dem Ärmelkanal den Kontakt zur Maschine verloren. Kurz zuvor hatte Pilot Ibbotson die Luftraumüberwachung informiert, dass er die Flughöhe verringern wolle. Der Grund dafür könnte Eis am Propeller oder an den Flügeln des Kleinflugzeuges gewesen sein.

Auch Fischerboote halfen bei der Suche

Mittlerweile gibt es kaum mehr Hoffnung für die beiden Männer: ««Die Überlebenschancen sind jetzt extrem gering», sagte die Polizei am Donnerstag. Die Polizei habe Satellitenbilder ausgewertet und die Handy-Daten überprüft. In den letzten 24 Stunden wurde ununterbrochen nach dem vermissten Flugzeug und den Insassen gesucht – ohne Erfolg. Insgesamt standen drei Flugzeuge, fünf Helikopter und zwei Boote im Einsatz. Diese wurden unterstützt durch Fischerboote, die in der Region waren.

3.15pm Update.Please read the attached statement.Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24. Januar 2019

Die Polizei hat nun bestätigt: Der Pilot der verschollenen Maschine heißt David Ibbotson (60). Der Ingenieur und Hobbypilot aus Crowle, North Lincolnshire, erwähnte auf Facebook (mittlerweile ist der Account gelöscht) den Transport von Nantes nach Cardiff.

Nachdem er am Flughafen Nantes gelandet war, schrieb er einem Freund: «Es lief nicht allzu schlecht, aber ich bin mit dem ILS etwas eingerostet. Jetzt bin ich in Frankreich und sehe dich, wenn ich zurück bin. Diesmal bist du dran mit Kaffee kaufen!» Der Facebook-Freund antwortete: «Eingerostet mit dem ILS? Das kann ich nicht glauben!», und Ibbotson schrieb zurück: «Darauf kannst du wetten. Aber nur, was die Höhe angeht, heheh, besser als umgekehrt.»

ILS heißt «Instrument Landing System», ein bodenbasiertes System, das den Piloten in den Flugphasen vor der Landung unterstützt. Laut der Lokalzeitung «Grimsby Telegraph» wurde Ibbotson von einem Vertreter des Fußballers engagiert.

