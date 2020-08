Jempy Drucker ist wegen Corona in Quarantäne

Nach Ben Gastauer muss jetzt auch Jempy Drucker in Zwangspause gehen. Wegen eines Coronafalls in seinem Team Bora-Hansgrohe treten die Sportler nicht beim Rennen durch die Bretagne an. Wer sich mit dem Virus infiziert hat, ist nicht bekannt. Der Krankheitsverlauf sei aber asymptomatisch.

Drucker, der an einem Rennen in Frankreich teilnehmen sollte, befindet sich derzeit in Quarantäne, informiert ein Sprecher seines Teams gegenüber L'essentiel. «Alle Teammitglieder, die direkten Kontakt zum betroffenen Fahrer hatten, müssen vorerst in Isolation», heißt es in der Mitteilung von Bora-Hansgrohe.

UPDATE: BORA - hansgrohe withdraws team from the Bretagne Classic due to positive COVID-19 test.



Read more here: https://t.co/Zdn9GgFhBM pic.twitter.com/TNxRvckQgz — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 25, 2020

Jempy Drucker hat am vergangenen Sonntag den dritten Platz bei den luxemburgischen Meisterschaften belegt. Am Mittwoch sollte er eigentlich an der Europameisterschaft und anschließend an einem Rennen in Belgien teilnehmen. Wegen der Quarantäneregelungen wird er diese Veranstaltungen ausfallen lassen müssen.

