Spieler knockt fast Moderatorin aus

Sechs Tore fielen am Donnerstagabend während der Partie Valencia gegen Arsenal. Die Gäste aus London zogen nach dem 3:1 im Hinspiel mit einem 4:2-Sieg in den Finale der Europa League ein. Einen Volltreffer bekamen jedoch all jene vor dem Anpfiff geboten, die das Spiel live auf dem spanischen Sender «Gol TV» mitverfolgten.

Mit dem Rücken zum Spielfeld geht Mónica Benavent auf die Ausgangslage des Duells ein. Daher kann die Moderatorin weder sehen noch ahnen, was sich hinter ihr abspielt. Plötzlich kommt ein Spieler der Gastgeber herangebraust, dreht sich ab und der Kopf der Spanierin wird heftig durchgeschüttelt. Das Video des Zwischenfalls geht viral.

Auf den ersten Blick scheint es, als habe der Valencia-Spieler der Sport-Reporterin einen Hieb auf den Hinterkopf verpasst. Der Eindruck täuscht aber: Er wollte nur mit dem Kopf einen herangeflogenen Ball abwehren und so verhindern, dass Benavent abgeschossen wird. Hätte er die Hände zur Hilfe genommen, wäre ihr ein Brummschädel erspart geblieben. Einen solchen hat sie bestimmt davon getragen.

«Mit Köpfchen durchs Leben»

Das Video der Szene machte auf Twitter umgehend die Runde. User erkundigten sich über den Gesundheitszustand der TV-Moderatorin. Sie nahm das Ganze mit Humor. «Mir wurde immer beigebracht, dass man mit Köpfchen und einem Lächeln durchs Leben gehen soll. Immer», lautete ihre Reaktion.

Jedenfalls konnte Benavent vor Spielbeginn – mit dem Vermerk «es gibt nichts, was ein Ibuprofen nicht heilt» – bereits wieder lächeln:

¡Vivita y coleando! Os escribe la primera en comprobar que el @valenciacf estaba afinando la puntería para el #ValenciaArsenal que sí ya pintaba a épico, para mi lo empieza a ser. ???? Nada que no cure un Ibuprofeno. #ElMédicoYaLeDijoAMiMadreQueTeníaUnaBuenaCabeza pic.twitter.com/ipTrdcIuVO— Mónica Benavent (@monicabenaventv) 9. Mai 2019

Nach Volltreffer ins Krankenhaus

Auch Sky-Moderatorin Jessica Kastrop ist an der Seitenlinie schon abgeschossen worden, sogar mehrfach. Die Deutsche hatte einmal sogar eine Nacht zur Abklärung im Krankenhaus verbringen müssen, nachdem sie in einem Pokalspiel einen Schuss an den Kopf bekommen hatte. Im August 2010 wurde die 44-Jährige während der Vorberichterstattung der Bundesliga-Partie zwischen Mainz und Stuttgart am Hinterkopf getroffen:

Im März 2014 erwischte es sie erneut. Vor der Partie Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim prallte ihr wieder ein Ball hinten auf den Schädel. Leverkusen-Verteidiger Philipp Wollscheid entschuldigte sich umgehend bei Kastrop für das Missgeschick. Danach wurde ihr sogar ein Kopfschutz überreicht:

(L'essentiel/ddu)