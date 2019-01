Daniel Da Mota sitzt im Gefängnis Schrassig

Nachdem Daniel Da Mota am 16. Januar vor dem Untersuchungsrichter erscheinen musste, ordnete dieser an, den Fußball-Nationalspieler in Untersuchungshaft zu verbringen. Wie Justizsprecherin Diane Klein am Mittwoch erklärte, ist Da Mota seit diesem Zeitpunkt im Gefängnis Schrassig untergebracht.

Laut Da Motas Anwalt, Roy Reding, ist sein Mandant von einer Bank angezeigt worden. Der 33-jährige Kicker von Racing Luxemburg wird des Missbrauchs von Schwäche («abus de faiblesse) beschuldigt. Er soll also die Schwäche einer Person in betrügerischer Absicht ausgenutzt haben.

Der Anwalt und ADR-Politiker erklärte, dass sein Mandant unschuldig und nicht angeklagt worden sei.

