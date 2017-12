Amicale zerlegt T71 nach allen Regeln der Kunst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach der Schlusssirene dürfte den meisten Spielern von T71 Düdelingen der Blick auf die Anzeigetafen schwer gefallen sein. 114:72 stand da in großen Ziffern. Düdelingen hatte gerade sein Auswärtsspiel bei Amicale Steinsel mit 42 Punkten Rückstand verloren.

1. Amicale Steinsel 13 1194:934 24

2. Basket Esch 13 1056:973 22

3. Etzella Ettelbrück 13 1133:1010 22

4. T71 Düdelingen 13 1162:1106 21

5. Sparta Bartringen 13 1028:1068 19

6. AB Contern 14 1111:1218 19

7. Musel Pikes 12 992:980 18

8. Racing Luxemburg 14 996:1109 18

9. Résidence Walferdingen 12 1061:1045 17

10. US Hefffingen 13 917:1207 15

Lediglich zu Beginn der Partie begegneten sich die beiden Total-Ligisten noch ansatzweise auf Augenhöhe. Spätestens im zweiten Viertel riss der amtierende Meister die Kontrolle an sich und spielte die Gäste regelrecht schwindelig. Der überragende Akteur war Shavon Coleman, gegen den T71 zu keinem Zeitpunkt ein geeignetes Mittel fand. Er erzielte am Ende satte 43 Punkte.

Einen souveränen Auftritt legte auch Etzella Ettelbrück auf das Parkett: Die Mannschaft bezwang AB Contern in der eigenen Halle mit 106:74. Einen Überraschungssieg holte Racing Luxemburg. Gegen Basket/Esch gewannen die Hauptstädter mit 63:60. Die Partie zwischen Résidence Walferdingen und den Musel Pikes wurde verlegt. Die Halle in Walferdingen ist wegen Schäden an der Decke zurzeit nicht nutzbar.

Total League, 13. Spieltag:

Racing Luxemburg – Basket Esch 63:60

Amicale Steinsel – T71 Düdelingen 114:72

Etzella Ettelbrück – AB Contern 106:74

Sparta Bartringen – US Heffingen 80:74

Rés. Walferdingen – Musel Pikes (verlegt)



