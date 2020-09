Gastgeber Jeunesse Esch schlägt US Mondorf

Die Escher Jeunesse konnte sich am Freitagabend mit 2-1 gegen den US Mondorf durchsetzen. Bereits in der elften Minute fiel das erste Tor zugunsten der Gastgeber in Esch. Auch das zweite Tor erzielte Voilis noch in der ersten Halbzeit.

Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit konnte Mondorf seine Torchance ergreifen und das 2-1 schießen. Ein Szenario, das die Spieler der Jeunesse noch vom vergangenen Sonntag kannten. Bis zuletzt mussten sie hoffen, dass es nicht doch noch zum Ausgleich kommt.

Mit sieben Punkten steht die Jeunesse Esch jetzt auf Platz drei der BGL-Ligue-Tabelle. US Mondorf liegt mit zwei Punkten auf Platz 13.

(L'essentiel)