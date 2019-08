Aus der Chemo direkt an den Spielfeldrand

Artikel per Mail weiterempfehlen

Damit hatte nun wirklich niemand gerechnet. Wenige Stunden nur fehlten bis zum Saisonauftakt des FC Bologna auswärts bei Hellas Verona, da verbreitete sich eine Nachricht wie ein Lauffeuer. Sinisa Mihajlovic würde Bologna im Auftaktspiel im Bentegodi betreuen. 41 Tage vorher war Mihajlovic ins Krankenhaus eingeliefert worden, um mittels Chemotherapie den ersten Teil des Kampfs gegen die Leukämie zu bestehen. Seither betreute er sein Team mit Ferndiagnosen vom Krankenhausbett aus. Dabei halfen ihm TV-Kameras des Clubs und eine App, mit der er die Trainingseinheiten live verfolgen konnte. Nun machte er wahr, was er angekündigt hatte, was aber niemand so richtig glauben konnte: Er verließ das Krankenhaus zum Saisonstart der Serie A, und suchte seine Mannschaft auf.

Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina #VeronaBologna#WeAreOnepic.twitter.com/z5YIOWPcut– Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 25, 2019

Offenbar waren nur die Vereinsoberen eingeweiht, Blerim Dzemaili und seine Teamkollegen hatten keine Ahnung. Plötzlich war er nun da, mit Hut und Schutzmaske, schließlich muss er aufpassen, nachdem er die ganze Zeit isoliert in einem Zimmer der onkologischen Abteilung war. Mihajlovic sprach zur Mannschaft und bestieg dann um 19 Uhr mit ihr den Bus zum Stadion.

Die Reaktionen auf den sozialen Medien waren überwältigend. Von Freund und Feind gab es aufmunternde Reaktionen, und so stand der Gewinner des ersten Spieltages schon vor Spielbeginn fest.

Forza Sinisa Mihajlovic ! Siamo tutti con te– Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 25, 2019

Die Krönung blieb ihm allerdings versagt: Bologna musste sich mit einem 1:1 begnügen.

(L'essentiel/Marco Keller)