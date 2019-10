Jelena Ostapenko gewinnt Finale in Kockelscheuer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Erste Teilnahme und dann auch noch gleich der Sieg für Jelena Ostapenko. Die 22-jährige Lettin gewann am Sonntag die BGL BNP Paribas Luxembourg Open und dominierte im Finale Julia Görges (6-4, 6-1).

Jelena Ostapenko ist 63. der Weltrangliste und 22 Jahre alt. Die Siegerin der French Open 2017 wird von der französischen Trainerin Marion Bartoli gecoacht. Sie spielte ihre deutsche Gegnerin und Titelverteidigerin an die Wand. Hervorragend in der Verteidigung, das Spiel gut variierend, erwischte Jelena Ostapenko Julia Görges offenbar an einem schlechten Tag.

Die Lettin führte 5-4 im ersten Satz, dann 2-1, 4-1 und gewann 6-1 im zweiten Satz, mit ihrem zweiten Matchball. Der Triumph wurde durch einen Doppelfehler der Deutschen erreicht. Das Publikum in Kockelscheuer, mehr als 2000 Zuschauer, hätte sich sicherlich ein längeres Vergnügen gewünscht.

(L'essentiel/dpa)