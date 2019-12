Spieler von Differdingen wurden angegriffen

Im Anschluss an das Spiel der Jugendmannschaften von Etzella Ettelbrück und Entente Differdingen-Luna im Achtelfinale des Prince's Cup am Samstag wurden laut Angaben der jeweiligen Vereine offenbar beide Mannschaften angegriffen.

Am Dienstag hatte zunächst Etzella-Trainer Fränz Primchatten erklärt, einige seiner Spieler seien am Ende des Turniers angegriffen worden. Am Donnerstag legte Entente Differdingen-Luna nach und berichtete in einer Mitteilung ebenfalls von einem Übergriff.

Bus sei im Stau angegriffen worden

Nach dem Spiel, das von Ettelbruck gewonnen wurde, fuhren die Differdinger-Spieler laut der Mitteilung in zwei vom Verein gecharterten Transportern zurück Richtung Süden. Einer der Busse sei im Stau stecken geblieben und dort angegriffen worden. Der Verein sprach in seiner Mitteilung von «Etzella-Spielern», die neben dem Wagen provokante Gesten gemacht und gegen das Fahrzeug getreten haben sollen.

Als der Bus anhielt, sollen die Angreifer geflohen sein. Der Klub aus Differdingen beklagt Schäden an der Stoßstange des Fahrzeugs in Höhe von 1.204 Euro.

Noch ist völlig unklar, was hinter den Angriffen steckt. Eine interne Untersuchung wurde eingeleitet.

(L'essentiel)