Vincent Thill als bester Neuzugang nominiert

Der luxemburgische Mittelfeldspieler Vincent Thill, der vom FC Metz nach Pau ausgeliehen wurde, ist einer von drei Nominierten für den Preis des besten Neuzugangs in der dritten französischen Liga. Ob er den Preis gewinnt, entscheidet sich am 11. Mai. In dieser Saison erzielte der 19-Jährige in 25 Einsätzen zehn Tore. Pau steht derzeit auf Platz neun der Tabelle.

Vincent Thill hat sich in Pau spielerisch stark verbessert und auch in der Nationalmannschaft zuletzt gute Leistungen gezeigt. Im Trikot der «Roud Léiwen» erzielte er beispeilsweise beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen Union Saint-Gilloise am 19. März beide Tore, eines davon vom Elfmeterpunkt.

Vincent Thills Tor gegen Laval:

Vincent Thills Tor gegen Boulogne:

(L'essentiel)