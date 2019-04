NHL-​​Star Owetschkin schlägt seinen Gegner k.o.

Bei den Play-offs geht es in der NHL härter und brutaler zu, als es in der Regular Season ohnehin der Fall ist. Das zeigt eine Szene aus dem dritten Duell der Washington Capitals mit den Carolina Hurricanes. Superstar Alexander Owetschkin zeigt seinem Gegner auf brutale Art und Weise, was eine Harke ist.

Sportlich lief es für die Capitals nicht gut, sie kassierten im Gastspiel in Carolina eine bittere 0:5-Abfuhr. Noch dazu dürfte Andrej Swetschnikow seinen russischen Landsmann Owetschkin verbal ordentlich provoziert haben. Jedenfalls packte dieser die Fäuste aus uns streckte seinen 19-jährigen Gegenspieler mit vier gezielten Schlägen brutal nieder – wie im Video zu sehen ist.

«Kein großer Fighter»

Es war erst die vierte Schlägerei in der NHL-Karriere von Owetschkin, die erste sei 2010. Wie Swetschnikow kassierte er eine fünfminütige Zeitstrafe. Nach der Partie meinte er: «Ich hoffe, dass Andrej okay ist. Wie ihr wisst, bin ich kein großer Fighter, er hat mich aber herausgefordert, und ich habe gesagt: Na gut, legen wir los. Ich will aber natürlich nicht, dass ihm etwas passiert ist und er sich dabei verletzt hat.»

Laut Carolina-Coach Rod Brind'Amour haute Owetschkin aber doch ein wenig zu stark zu: «Es ist ein bisschen frustrierend, weil er sich verletzt hat. Swetschnikow hat bisher 90 Spiele bestritten und sich dabei noch kein einziges Mal geprügelt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Owetschkin das wusste.« Was beide Teams wissen: Im Best of Seven der Auftaktrunde liegt Carolina jetzt mit 2:1 in Führung.

