Majerus sichert sich erneut Titel im Zeitfahren

Christine Majerus führt weiterhin den luxemburgischen Radsport an. Die Radfahrerin hat am Donnerstag den Titel im Zeitfahren gewonnen und somit sämtliche Rivalen in Mamer in ihren Schatten gestellt. Sie hat sich den Titel nun schon zum 14. Mal in Folge geholt. Seit 2007 steht sie in der Disziplin an der Spitze.

Sie war um 49 Sekunden schneller als Claire Faber, Marie Schreiber erreichte das Ziel zwei Minuten und neun Sekunden später als die Siegerin. Bereits am Sonntag wird Christine Majerus erneut um einen Titel kämpfen.

(jg/L'essentiel)