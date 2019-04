«Wenigstens war ich im deutschen Fernsehen»

Zwischen Frankfurt am Main, der Heimat der Eintracht, und Frankfurt an der Oder liegen rund 600 Kilometer. Diese Feststellung machten am Mittwoch zwei Fans von Benfica Lissabon, die sich das Viertelfinale in der Europa League zwischen Frankfurt und ihrem Verein in der Commerzbank-Arena ansehen wollten. Blöd nur, dass ihre Fahrt nicht in Frankfurt am Main endete, sondern sie am Mittwochnachmittag in der gleichnamigen Stadt an der deutsch-polnischen Grenze landeten – sechs Stunden vor dem Anpfiff.

Aber anstatt sich auf den Weg in die Bankenmetropole zu machen, zogen es die beiden Männer aus Amadora, südlich von Lissabon vor, im Osten Deutschlands zu bleiben und die Gegend kennenzulernen. In den sozialen Netzwerken verfolgten viele ihren abenteuerlichen Roadtrip. «Danke für die unglaublich vielen Nachrichten. Wir hätten sie gerne beantwortet, aber das Internet in Deutschland ist eine Katastrophe», schrieben sie über Instagram. Da Berlin nicht weit von ihnen entfernt war, fuhren sie schließlich dorthin.

Schnell hatten sie in der Hauptstadt eine Kneipe gefunden, in der das Spiel gezeigt wurde. Der deutsche Ableger des Bezahlsenders DAZN bekam Wind von den beiden und widmete ihnen einen Beitrag. Die Jungs aus Portugal bilanzierten ihre Reise mit den Worten: Wenigstens waren wir im deutschen Fernsehen.» Wahrscheinlich hatten sie mehr Spaß als ihre Landsleute, die den Weg ins Stadion fanden – die Eintracht setzte sich mit 2:0 durch und zog dank der Auswärtstorregel ins Halbfinale ein.

(L'essentiel)