Hund läuft Ultra-​​Marathon in der Sahara

Cactus the MDS dog

A dog who started to follow runners during the second stage of the race. After finishing it, he took the start of the third and the fourth finishing them all.

He has run more than 120 km and is in good shape!

Is treated as a prince here at the camp #MDS pic.twitter.com/4VGmwnGSr9 — MARATHON DES SABLES (@marathonDsables) 11. April 2019

250 Kilometer führt der «Marathon des Sables» (deutsch: «Marathon des Sands») in Marokko am Rande der Sahara entlang. Der Ultra-Marathon sorgt in diesem Jahr für besonders spektakuläre Bilder, da sich ein Hund am Montag während der zweiten von sechs Etappen unter die Läufer gemischt und das Teilnehmerfeld seither auf 130 Kilometern begleitet hat.

Die Läufer sahen in ihm ein Maskottchen und tauften den Hund auf den Namen «Cactus». Auf der dritten Etappe am Dienstag stoppten die Veranstalter auch die Zeit des Vierbeiners: Er schaffte die 37 Kilometer in vier Stunden und 30 Minuten – unter den rund 1000 Teilnehmern der 52. Platz. Die 76 Kilometer lange Königsetappe am Mittwoch meisterte er in elfeinhalb Stunden.

Viele Zuschauer und die örtlichen Medien begannen, sich um die Gesundheit des Hundes zu sorgen. Die Veranstalter beruhigten sie: «Der Hund ist in bester Verfassung und topfit. Er flitzt sogar noch am Abend durch das Lager. Er ist nicht aufzuhalten. Kein Wunder. Er wird hier behandelt wie ein kleiner Prinz.» Am Samstag steht die letzte Etappe des Marathons auf dem Programm. «Cactus» wird wohl mitlaufen.

He did it! Cactus ran the whole long stage of 76 km

He is in a very good shape, has eaten, drunk, he keeps running everywhere in the camp #MDS2019 #MARATHONDESSABLES #CactusTheMdsDog pic.twitter.com/NJDo7ci6lD — MARATHON DES SABLES (@marathonDsables) 10. April 2019

(Nicolas Martin/L'essentiel)