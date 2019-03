Tedesco will die Trendwende – und streicht Trio

Schalke-Trainer Domenico Tedesco erwartet im wichtigen Bundesligaspiel bei Werder Bremen am Freitagabend (20.30 Uhr) von seinen Spielern Wiedergutmachung für das blamable 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf. So wird der 33 Jahre alte Coach, der selbst um seine Zukunft auf Schalke bangen muss, ein verändertes Team ins Rennen schicken. Mit der vollständigen Genesung von Weston McKennie, Bastian Oczipka und Breel Embolo bieten sich Tedesco wieder mehr Alternativen. Alle drei dürften in der Startelf stehen.

Bildstrecken Schalke hat seinen Negativrekord eingestellt Tabelle:



1. Borussia Dortmund 24 58:27 54

2. Bayern München 24 56:27 54

3. RB Leipzig 24 43:20 45

4. Bor. M'gladbach 24 43:30 43

5. Eintracht Frankfurt 24 47:30 40

6. Bayer Leverkusen 24 43:35 39

7. VfL Wolfsburg 24 39:31 39

8. Hertha BSC 24 37:34 35

9. 1899 Hoffenheim 24 47:36 34

10. Werder Bremen 24 39:35 33

11. Fortuna Düsseldorf 24 31:42 31

12. FSV Mainz 05 24 27:38 30

13. SC Freiburg 24 34:40 27

14. FC Schalke 04 24 25:39 23

15. FC Augsburg 24 34:46 21

16. VfB Stuttgart 24 24:52 19

17. Hannover 96 24 21:55 14

18. 1. FC Nürnberg 24 18:49 13

Dafür verzichtet Tedesco in Bremen auf Nationalspieler Mark Uth, Hamza Mendyl und Amine Harit. Laut übereinstimmenden Medienberichten vom Freitag strich Tedesco das Trio nach zuletzt schwachen Leistungen aus dem Kader. Zudem droht Innenverteidiger Salif Sané, der bislang in dieser Saison keine einzige Bundesliga-Minute verpasste, ein Platz auf der Bank. Es könnte durch Winter-Neuzugang Bruma ersetzt werden.

«Es zählen eigentlich nur Punkte»

«Wir können nicht normal zur Tagesordnung übergehen. Es gibt ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. Wichtig ist die Performance auf dem Platz», hatte Tedesco am Donnerstag angekündigt, und ließ den Worten mit dem Verzicht auf einige Etablierte Taten folgen. In der Situation, in der man sich nach nur einem Sieg in der Rückrunde und Tabellen-Platz 14 befindet, zählen eigentlich nur Punkte. «An erster Stelle im Abstiegskampf, und da sind wir jetzt, steht für uns der Charakter der Spieler. Wir haben schon oft Spiele aufgrund des Charakters gewonnen. Das ist in dieser Situation wichtiger denn je», sagte der Deutsch-Italiener.

Bremens Coach Florian Kohfeldt glaubt nicht an einen Vorteil für seine Mannschaft. «Ich erwarte keinesfalls, dass sie eine ähnliche Leistung wie beim 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf zeigen», sagte er. «Sie werden scharf sein.»

Jetzt leicht anschwitzen und heute Abend dann richtig Feuer geben! #Werder | #SVWS04 pic.twitter.com/kUR61yhP55 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 8. März 2019

Vorsprung schmilzt

Für Tedesco ist es zwar eine Art Endspiel. Aber selbst im Fall einer Niederlage ist es keineswegs sicher, dass er seinen Job verliert. Drei Tage vor dem Achtefinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag bei Manchester City geht es vor allem um die Art und Weise des Auftritts. Und auch darum, die enttäuschten Fans mit Kampf und Leidenschaft zurückzugewinnen. Tedesco sagte: «Wir müssen das Vertrauen zurückzahlen. Wir haben uns in diese Scheiße reingeritten und müssen gemeinsam wieder da rauskommen.»

Die Bremer wollen im Weserstadion freilich auf Sieg spielen, um den Anschluss an die Europapokalplätze herzustellen. Werder sei eine «spielintelligente Mannschaft», lobte Tedesco. «Die Spieler treffen sehr häufig die richtigen Entscheidungen und sind brandgefährlich im Umschaltspiel.»

Ausreden oder Alibis lässt Tedesco nicht mehr gelten, zumal der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, den zurzeit der VfB Stuttgart belegt, auf vier Punkte geschmolzen ist. «Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir die Kurve kriegen können. Wichtig ist, dass auf dem Platz jeder für den anderen da ist und fightet.»

Bundesliga, 25. Spieltag:

Freitag:

Werder Bremen – FC Schalke 04 (20.30 Uhr)

Samstag:

Bayern München – VfL Wolfsburg (15.30 Uhr)

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart

RB Leipzig – FC Augsburg

SC Freiburg – Hertha BSC

FSV Mainz 05 – Bor. Mönchengladbach (18.30 Uhr)

Sonntag:

1899 Hoffenheim – 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr)

Hannover 96 – Bayer Leverkusen (18 Uhr)

Montag:

Fortuna Düsseldorf – Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr)



(L'essentiel/dpa)