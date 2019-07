Die Tennis-​​Welt verneigt sich einmal mehr vor ihr

Am Dienstag war Serena-Williams-Tag in London. Zuerst lieferte sich die 23-fache Grand-Slam-Siegerin ein packendes Duell mit ihrer Landsfrau Alison Riske (WTA 55). Die 37-Jährige (WTA 10) setzte sich 6:4, 4:6, 6:3 durch und schaffte so den Halbfinale-Einzug. Mehr als zwei Stunden dauerte der Abnützungskampf, in dem Williams immer wieder ihre Klasse aufblitzen ließ.

Zeit zum Verschnaufen blieb der US-Amerikanerin nach ihrem Erfolg im Einzel kaum. Denn rund zweieinhalb Stunden später trat sie mit Andy Murray im gemischten Doppel in der 2. Runde an. Das Star-Duo stand dem Franzosen Fabrica Martin und Raquel Kops-Jones aus den USA gegenüber. Das neu geformte Mixed mit den ehemaligen Weltnummer-Eins-Spielern gewann 7:5, 6:3. Und wie: Serena Williams erweckte keinesfalls den Eindruck, als hätte sie schon ein Einzel-Match hinter sich. Im Gegenteil, denn sie begeisterte das Publikum mit gewaltigen Returns.

Für den einen wurde sie von einem User auf Twitter mit den Worten «Only Serena Williams returning a 138 mph serve for a winner!» (übersetzt: Nur Serena Williams kann einen 222-km/h-Service zum Punktgewinn retournieren) gelobt. Und ob dem anderen genialen Return verneigt sich die Tennis-Welt ebenfalls vor ihr. Auch Murray zollte seiner neuen Spielpartnerin nach der Partie großen Respekt: «Sie hat brillante, saubere Winner zurückgebracht – das hat mir die Arbeit erleichtert.» Doch überzeugen Sie sich oben im Video selber.

(L'essentiel/ddu)