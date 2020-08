Messi möchte Barça angeblich verlassen

Der spanische Fußball-Club FC Barcelona hat einem Medienbericht zufolge nach eigenen Angaben noch keine Kenntnis von einem angeblichen Wechselwunsch von Superstar Lionel Messi. Keinem der Club-Verantwortlichen sei eine entsprechende Absicht des 33-jährigen Argentiniers kommuniziert worden, schrieb die Zeitung Mundo Deportivo unter Berufung auf vereinsnahe Quellen.

Zuvor hatte der brasilianische Sender Esporte Interativo am Sonntag berichtet, Messi habe dem Club seinen Wunsch nach einem Wechsel mitgeteilt. Dies will der für Barça zuständige Reporter des Senders nach dem krachenden Champions-League-Aus mit dem 2:8 gegen den FC Bayern erfahren haben. Ein Vertrauter des Superstars wurde mit den Worten zitiert, er habe den Argentinier noch nie so entschlossen zu einem Transfer gesehen.

ManCity oder Inter Mailand?

Über einen Weggang des Captains hatte es zuletzt immer wieder Gerüchte gegeben. Nach Informationen des britischen Daily Mirror soll sich Manchester City, ebenfalls beim Finalturnier in Lissabon im Viertelfinale ausgeschieden, in der stärksten Position für eine Verpflichtung von Messi wähnen. Messi spielt seit 20 Jahren für den FC Barcelona und erlebte seine glanzvollste Zeit unter dem jetzigen City-Trainer Pep Guardiola. Aber auch Inter Mailand wird immer wieder genannt, wenn es um die Zukunft von Messi geht. Die Italiener wollen den Dribbelkünstler offenbar mit einem Bruttogehalt von 65 Millionen Euro pro Jahr verpflichten und ihm einen Vierjahresvertrag anbieten.

Der Topverdiener des finanziell schwer angeschlagenen FC Barcelona hat noch einen Vertrag bis Ende Juni 2021. Es wäre also die wohl letzte Möglichkeit für den Club, bei einem Transfer des Superstars noch eine hohe Ablösesumme zu erzielen. Diese ist auf 700 Millionen Euro festgelegt. Barça würde aber wohl kaum so viel verlangen, wenn Messi nun tatsächlich gehen will.

