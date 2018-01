Osch darf mit zu den Olympischen Winterspielen

Jetzt ist es amtlich: Matthieu Osch vertritt das Großherzogtum bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang. Das Nationale Olympische Sport-Komitee (COSL) hat dem 18-Jährigen am Mittwoch «grünes Licht» gegeben. Die Spiele steigen vom 9. bis zum 25. Februar.

Der Sportler selbst erhielt die Nachricht erst am Mittwochnachmittag. «Für mich und meine Familie ist das natürlich eine riesige Freude. Damit habe ich mein Ziel erreicht», sagte Osch im Gespräch mit L'essentiel. Bis zu den Spielen möchte er so viele Wettkämpfe wie möglich bestreiten. Am kommenden Wochenende stehen in der Schweiz die luxemburgischen Landesmeisterschaften an. «Für Pyeongchang habe ich kein festes Ziel. Ich möchte mein Bestes geben und eine gute Platzierung herausfahren», so Osch. Er startet im Slalom und im Riesenslalom.

Damit ist er der erste Luxemburger im alpinen Skisport bei den Winterspielen, seit Marc Giradelli 1994 in Lillehammer (Norwegen) antrat. Zuletzt trat der Langläufer Kari Peters für das Großherzogtum in Sotschi an. Die Norm hatte der 18-Jährige Osch, der von seinem, Vater trainiert wird, bereits im Oktober erfüllt. Doch der COSL ließ sich mit seiner Entscheidung bis zum heutigen Mittwoch Zeit.

(hej/L'essentiel)