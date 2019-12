Arsenal beendet Negativserie

Die Erleichterung bei Arsenal und seinem neuen Trainer Freddie Ljungberg war riesig. Seit neun Pflichtspielen warteten die Londoner auf einen Sieg, nun hat es endlich geklappt.

Dabei hatte es zunächst so ausgesehen wie so oft in dieser Saison. Im Londoner Derby bei West Ham nahmen die Gunners das Zepter in die Hand, konnten aber das spielerische Übergewicht nicht in Tore ummünzen. Im Gegenteil: Nach einem Eckball brachte Arsenal den Ball nicht weg, irgendwie fand dieser den Weg zu Angelo Ogbonna, der West Ham in der 38. Minute in Führung brachte. Offiziell war es ein Eigentor von Maitland-Niles, der für Torhüter Bernd Leno unhaltbar ablenkte.

Xhaka diskret

Bei Arsenal fehlten trotz deutlich mehr Ballbesitz die Ideen. Auch von Granit Xhaka kamen offensiv kaum Impulse. Zudem leistete sich der Schweizer Nationalspieler einige unerklärliche Fehlpässe, die jedoch ohne Folgen blieben. Kurz vor Schluss wurde er ausgewechselt, Pfiffe blieben aus. Auch Mesut Özil blieb blass. Bei West Ham figurierte Albian Ajeti nicht im Aufgebot.

Spektakuläre zehn Minuten

Nach einer Stunde fiel wie aus dem Nichts das 1:1. Der Brasilianer Gabriel Martinelli erzielte mit seinem ersten Treffer in der Premier League den Ausgleich. Und es kam noch besser. Sechs Minuten später gelang Nicolas Pepé mit einem herrlichen Schlenzer in Arjen-Robben-Manier die Wende. Für die endgültige Entscheidung war Pierre-Emerick Aubameyang mit dem sehenswerten 3:1 besorgt. Erneut war der auffällige Pepé beteiligt.

Während Arsenal ein Befreiungsschlag gelang, gerät West Ham immer stärker unter Druck.

West Ham United - Arsenal 1:3 (1:0) 59.936 Zuschauer. Tore: 38. Maitland-Niles (Eigentor) 1:0. 60. Martinelli 1:1. 66. Pepe 1:2. 69. Aubameyang 1:3. Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (bis 85.). West Ham ohne Ajeti (nicht im Aufgebot).

(L'essentiel/rom)