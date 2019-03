Weltklasse-​​Schwimmer nach Training verstorben

Der chinesische Spitzen-Schwimmer Kenneth To brach nach einer Trainingseinheit plötzlich zusammen. Er konnte nicht mehr gerettet werden, verstarb mit nur 26 Jahren. Das Hong Kong Sport Institute informierte über die Tragödie: «Er hat sich im Training unwohl gefühlt und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er leider verstarb. Wir sind zutiefst geschockt und traurig.» To hatte an der University of Florida in Gainesville ein dreimonatiges Trainingsprogramm absolviert.

Der Weltklasse-Athlet kam in Hongkong zur Welt, wuchs in Australien auf und startete auch zunächst für den australischen Schwimmverband, ehe er ab 2016 für China antrat. Sein Landsmann und Olympiasieger Sun Yang meint zum plötzlichen Todesfall: «Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, jeder mochte ihn.» Tos größte Karriere-Erfolge waren Gold mit der australischen Freistil-Staffel bei den Commonwealth-Games und WM-Silber mit der australischen Lagen-Staffel 2013.

(L'essentiel/red)