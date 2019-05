Luxemburgs Schwimmer müssen pendeln

Für die 140 Sportler aus dem Großherzogtum, ihre Betreuer, die Mitglieder der Verbände und die zahlreichen freiwilligen Helfer stellen die diesjährigen Spiele der kleinen Länder Europas eine besondere Herausforderung dar. Anders als bei den Vorgängerausgaben, werden die Wettkämpfe im 623.000-Einwohner-Land an der Adria nicht an einem zentralen Ort stattfinden. Vielmehr sind die Schauplätze über das halbe Land verteilt. Ein Teil der Sportler muss, um ins Training oder zum Wettkampf zu kommen, jeden Morgen ins Auto steigen. Weil der Zustand der Straßen in Montenegro oftmals keine hohen Geschwindigkeiten zulässt, sollte man für eine 50-Kilometer-Strecke etwa eine Stunde einplanen.

Die Sportschützen, Tennisspieler, Volleyballer, Beach-Volleyballer sowie die Boule- und Petanque-Spieler werden diesbezüglich die wenigsten «Probleme» haben: Ihre Wettkämpfe gehen quasi direkt vor der Haustür in der Küstenstadt Budva (Bereich A, siehe Lageplan) über die Bühne. Dort befindet sich nicht nur das Hotel, in dem alle Athleten untergebracht sind, sondern auch das Zentrum der Nationalen Komitees sowie das Pressezentrum. Am härtesten trifft es die Schwimmer, die neben den Leichtathleten die meisten Sportler stellen: Ihre Wettkampfstätte liegt in der Hauptstadt Podgorica (Bereich D) und ist rund 90 Kilometer von Budva entfernt. Fahrzeit: mehr als anderthalb Stunden.

Die weiteren Austragungsorte sind die Stadt Bar (Bereich B), Tivat (Bereich C) und Centinje im Landesinneren (Bereich E).

Der Chef der Luxemburger Delegation, Alwin de Prins, sprach während der Präsentation «seiner» Sportler die Schwierigkeiten an, auf die sie sich einstellen müssen: «Vielerorts ist die Infrastruktur in Montenegro in einem hervorragenden Zustand, andernorts ist sie überhaupt nicht vorhanden.» Die einwöchigen Spiele starten am 27. Mai.

