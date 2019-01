Mo Salah ist jetzt auch eine Ameise

Mohamed Salah, Stürmer in Diensten des FC Liverpool, hat in seiner Karriere schon Dutzende Auszeichnungen erhalten. Unter anderem ist der 26-jährige Ägypter zweimal in Folge zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden.

Für seine Erfolge in der Premier-League-Saison 2017/18 erklärten ihn mehrere Organisationen zu Englands Fußballer des Jahres. 2013, als er für den FC Basel spielte, war er Schweizer Fußballer des Jahres. Bei der AS Roma machte man ihn zum Spieler der Saison 2015/16. Zudem schaffte er es in seiner Karriere in diverse Allstar-Teams, etwa ins Uefa-Champions-League-Kader der Saison 2017/18.

Auszeichnung für die Ewigkeit

Zu dieser eindrücklichen Sammlung ist nun eine Würdigung dazugekommen, die für Fußballer höchst ungewöhnlich ist. Und während die erwähnten fußballerischen Auszeichnungen immer nur für ein Jahr Bestand haben, gilt die neuste Ehrung für immer.

Denn nach Mo Salah ist eine neue Ameisenart benannt worden. Die in der Region Dhofar im Oman entdeckte Art heißt offiziell Meranoplus mosalahi, wie im Fachblatt «PeerJ» zu lesen ist.

Bevorzugt Gras

Den Namen hat ihr Mosta Sharaf gegeben. Der Ameisenexperte ist Professor an der König-Saud-Universität in Riad und zurzeit Gastprofessor im World Museum in Liverpool. Nach seiner Beschreibung bewegt sich die Ameise bevorzugt auf Gras – wie Mo Salah. Und sie ist eher langsam – nicht wie Mo Salah.

Exemplare der zweifarbigen Ameise können im World Museum Liverpool besichtigt werden, wie die Zeitung «Liverpool Echo» schreibt. Was Mo Salah von der neuesten Würdigung hält, ist nicht bekannt. Als Namensgeber für eine Tierart befindet er sich allerdings in prominenter Gesellschaft, wie die Bildstrecke oben zeigt.

(L'essentiel/jcg)