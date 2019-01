Flugzeug mit Emiliano Sala an Bord verschwunden

Ein Kleinflugzeug, das von Nantes nach Cardiff fliegen sollte, ist am Montagabend etwa 20 Kilometer nördlich von Guernsey Island mit dem italienisch-argentinischen Stürmer Emiliano Sala an Bord vom Radar verschwunden. Das berichteten Polizeiquellen am Dienstag.

Die Suche nach dem Flugzeug mit zwei Insassen wurde in der Nacht unterbrochen, aber am Dienstagmorgen wieder aufgenommen, so die Polizeierklärung von Guernsey. Sala war gerade erst von Nantes nach Cardiff gewechselt.

According to reports in media a Piper Malibu, yesterday evening, disapperad from radar over the English Channel.



We have checked playback and can't any traces of this flight.



It was either flying too low to be tracked or had a very old transponder.