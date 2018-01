Basketballer stirbt bei Training in Walferdingen

Der 31-jährige Oladapo Ayuba ist am Dienstag während des Trainings bei Résidence Walferdingen in Bereldingen zusammengebrochen und verstorben. Der Gastspieler lief in der Saison 2015/16 für Résidence auf, wo er sich entwickeln sollte. Er war in den Ferien zu Besuch bei seinem ehemaligen Verein und seinem in Luxemburg lebenden Schwiegereltern.

Der gebürtige Londoner und Vater von zwei Kindern kehrte nach seinem Aufenthalt in Luxemburg nach Schweden zurück, um seine Saison im Club Djurgarden fortzusetzen. Résidence Walferdingen bestätigte am Mittwoch die Informationen vom Luxemburger Wort. Der Spieler war nach etwa 20 Minuten des Trainings zusammengebrochen. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun.

«Es ist tragisch. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Kindern», sagte Walferdingens Trainer Erny Gruskovnjak.

(Nicolas Martin/L'essentiel)