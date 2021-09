Ballack «kämpft sich jeden Tag durchs Leben»

Emilio Ballack, der gemeinsame Sohn von Ex-Fußballprofi Michael Ballack und seiner Ex-Frau Simone Ballack, ist am 5. August bei einem Quad-Unfall im Urlaub in Portugal ums Leben gekommen. Am Sonntag hätte er seinen 19. Geburtstag gefeiert.

Via Instagram richtete Simone Ballack zu diesem Anlass emotionale Zeilen an ihren Sohn, dazu ein Bild von Emilio und seiner Mutter, Arm in Arm bei seiner 18. Geburtstagsfeier. «Mein geliebtes Kind. Heute am 19.09. wärst du 19 Jahre alt geworden. Wer hätte ahnen können, dass dieses Bild dein letztes Geburtstagsbild sein würde», schrieb die 45-Jährige.

Und weiter: «Ich vermisse dich jede Sekunde und ich weiß nicht wie es jemals anders werden soll? Ich kämpfe mich jeden Tag durch‘s Leben, für dich und deine Brüder. Ich danke euch sehr für die vielen, vielen Nachrichten und tröstenden Worte. Seid nicht böse, dass ich nicht jedem antworten kann aber ich habe jede einzelne gelesen.»

