Sarah Sjöström geht in der Coque an den Start

Mit der Schwedin Sarah Sjöström hat sich ein weiterer Hochkaräter für das «Euro-Meet» in Luxemburg angekündigt. Der Wettkampf findet vom 25. bis zum 27. Januar in Luxemburg-Stadt in der Coque statt.

Sjöström gilt als Wunderkind des schwedischen Schwimmsports. Bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro räumte Sjöström ab und gewann in Weltrekordzeit von 55,48 Sekunden die Goldmedaille über 100 Meter Schmetterling sowie Silber über 200 Meter Freistil und Bronze über 100 Meter Freistil.

Bei den Weltmeisterschaften 2015 gewann sie mit neuem Weltrekord die 100 Meter Schmetterling.

(sw/L'essentiel)