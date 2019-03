CR7 macht jetzt auch anderen die Haare schön

An Selbstwertgefühl mangelt es Cristiano Ronaldo genauso wenig wie an Geld. Bei Juventus Turin beträgt das Jahresgehalt des Portugiesen laut Gazzetta dello Sport rund 31 Millionen Euro. Zudem bringen ihm Sponsorenverträge weitere hohe Summen ein. Sein Geld verdient der 34-Jährige allerdings nicht nur als Fußballer, denn der Stürmerstar ist auch ein gewiefter Geschäftsmann. Als solcher investiert er seine Millionen und macht noch mehr daraus.

«Das Selbstwertgefühl der Menschen verbessern», das möchte Ronaldo mit seinem jüngsten, «einzigartigen Projekt». Dies sagte der dreifache Weltfußballer des Jahres am Dienstag in Madrid während der Eröffnung (s)eines Zentrums für Haartransplantationen. Er hält laut spanischen Medien 50 Prozent an der «Insparya Global Hair Medical Clinic S.L.» und steht ihr als Klinikchef vor. «Alopezie (Haarausfall; Red.) ist ein sehr großes Problem», gab Ronaldo zu bedenken und fügte an: «Denn jedem ist ja sein Image wichtig.» Dafür sei er ein gutes Beispiel. «Obwohl ich denke, dass ich nie dieses Problem des Haarausfalls haben werde», wird er zitiert.

25 Millionen Euro investiert der immer top gestylte Stürmer laut spanischen Medien in die Klinik. Er will nicht nur Privatpersonen bei Problemen mit Haarausfall und -wuchs helfen, sondern auch der Wirtschaft Spaniens. Zudem geht es ihm nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer von den Königlichen zu Juve offenbar darum, etwas zurückzugeben. «Madrid hat mir viel gegeben, nicht nur als Stadt, sondern auch, was mein Privatleben betrifft: Meine Lebensgefährtin, die Spanierin ist, meine Kinder, die in Spanien geboren sind, und alles, was ich mit Real Madrid gewonnen habe», sagte Ronaldo.

CR7-Imperium wächst stetig

Die an seinen Namen und seine Rückennummer angelehnte Abkürzung CR7 hat der Europameister längst zur Marke gemacht. 2006 lancierte er sein Modelabel «CR7», später kam eine Parfümserie hinzu und Ende 2015 begann der Superstar in eine portugiesische Hotelkette zu investieren. Auf seiner Geburtsinsel Madeira (in Funchal) und in Portugals Hauptstadt sind bereits zwei seiner Hotels in Betrieb, in den nächsten Jahren sind weitere Eröffnungen in Madrid, Paris, New York und Marrakesch geplant.

Ronaldos Imperium wächst ungebremst weiter. In seinem mit neuester Technologie und Designermöbeln ausgestatteten Zentrum sollen nun rund 550 Eingriffe pro Monat vorgenommen werden. Eine Behandlung dauert etwa sechs Stunden, hat allerdings ihren Preis. Zwischen 4000 und 7000 Euro muss dafür hingeblättert werden. Dafür kann man(n) damit prahlen, eine indirekte Verbindung zu CR7 zu haben. Und er hat doppelt vorgesorgt: finanziell und körperlich, sollten ihm wider erwarten doch eines Tages die Haare ausfallen.

Kein Wunder, präsentiert sich Ronaldo am Tag nach der Klink-Eröffnung stolz auf Twitter:

