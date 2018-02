Molinaro lässt auch Marie Benoît abblitzen

Eleonora Molinaro ist derzeit nicht zu stoppen. Nun hat die 17-jährige Luxemburgerin auch beim ITF-Turnier in Grenoble das Viertelfinale erreicht. Am Donnerstag bezwang sie die Belgierin Marie Benoît (358. der Weltrangliste) mit 6:4 und 6:2.

Im ersten Satz tat sich Molinaro noch etwas schwer. Zunächst brachten beide Spielerinnen ihre Aufschläge durch. Dann schaffte die Luxemburgerin das erste Break. Benoît antwortete mit dem Rebreak. In den Spielen acht und neun das gleiche Bild. Beim Stand von 5:4 musste für Molinaro also erneut ein Break her, das sie nach langem hin und her schließlich auch holte.

Den zweiten Durchgang gestaltete die Nummer 674 der Welt dann aber weniger spannend. Sie gab kein Aufschlagspiel ab und breakte Benoît am Ende des Satzes zweimal. In der Runde der letzten Acht trifft Molinaro auf die Gewinnerin der Begegnung zwischen der Französin Française Audrey Albie (295.) und der Italienerin Giulia Gatto-Monticone (269.).

(sw/L'essentiel)