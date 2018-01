Christine Majerus bestätigt gute WM-​​Form

Für Christine Majerus kann die WM kommen. Die luxemburgische Landesmeisterin im letzten Weltcuprennen vor den Weltmeisterschaften ihre tolle Form erneut unter Beweis gestellt. Im niederländischen Hoogerheide belegte Majerus den siebten Platz.

Die Luxemburgerin hatte am Ende 54 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Sanne Cant. Eva Lechner wurde mit zehn Sekunden Rückstand Zweite, Evie Richards war 19 Sekunden langsamer. Sie komplettierte das Podium als Dritte. Dahinter lagen die Fahrerinnen eng zusammen: Majerus war nur vier Sekunden langsamer als die Viertplatzierte.

In den vergangenen Wochen holte die Luxemburgerin einen fünften Platz beim Rennen in Nommay (Frankreich) und einen dritten Platz in Rucphen (Niederlande). Die WM findet am kommenden Samstag in Valkenburg statt.

(sw/L'essentiel)