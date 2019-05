Du glaubst nicht, wie Salah im Flugzeug schläft

Mohamed Salah ist hundemüde, will nur schlafen. Liverpool befindet sich gerade auf dem Flug nach Marbella. In der spanischen Küstenstadt bereiten sich die Reds auf das Highlight des Jahres vor: den englischen Champions-League-Finale gegen Tottenham am 1. Juni in Madrid.

Doch in einem Flugzeug gemeinsam mit den Liverpool-Kollegen ist Schlafen kein einfaches Unterfangen. Und wenn man sieht, wo es sich Starstürmer Mohamed Salah bequem macht (siehe Video oben), stehen einigen wohl die Haare zu Berge.

Was tut denn Lovren da?

Der Ägypter lässt sich weder durch dumme Sprüche – «er schläft wie ein Baby» oder «das ist es, was ein ägyptischer König tut» – noch durch das Video von Alex Oxlade-Chamberlain aus der Ruhe bringen. Der 26-Jährige schläft seelenruhig und bekommt die um ihn herumstehenden Kollegen gar nicht mit.

Auch Verteidiger Dejan Lovren bekommt von Oxlade-Chamberlain sein Fett weg. Er wisse nicht, was er tun solle, da sein bester Freund schläft, so Oxlade-Chamberlain.

