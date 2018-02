Agüero schnürt Viererpack – United verliert an Boden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Nordlondoner Derby gegen das nun drittklassierte Tottenham Hotspur setzte es für Arsenal eine 0:1-Niederlage ab. Damit dürften die Gunners den europäischen Top-Wettbewerb zum zweiten Mal in Folge verpassen. Nach der Niederlage im Wembley liegt Arsenal als Sechster der Premier League schon sieben Zähler hinter Tottenham und neun Verlustpunkte hinter dem momentan viertklassierten FC Liverpool (am Sonntag gegen Southampton) zurück. Zu spielen sind in England nur noch elf Spiele.

Tabelle:



1. Manchester City 27 79:20 72

2. Manchester United 27 51:19 56

3. FC Liverpool 27 61:31 54

4. Tottenham Hotspur 27 52:24 52

5. FC Chelsea 26 46:23 50

6. FC Arsenal 27 51:36 45

7. FC Burnley 27 21:24 36

8. Leicester City 27 39:40 35

9. FC Everton 27 32:46 34

10. AFC Bournemouth 27 31:41 31

11. FC Watford 27 37:47 30

12. West Ham United 27 34:46 30

13. Newcastle United 27 25:36 28

14. Brighton Albion 27 22:36 28

15. Crystal Palace 27 25:42 27

16. Swansea City 27 20:37 27

17. Huddersfield Town 27 23:47 27

18. FC Southampton 27 28:40 26

19. Stoke City 27 27:53 25

20. West Brom 266 21:37 20

Arsenal tut sich in dieser Saison vor allem in den Spitzenspielen schwer. Von den bislang acht Duellen gegen Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham und Liverpool kam das Team von Arsène Wenger bloß zu einem einzigen Sieg.

Und wieder Kane

Im Derby vom Samstag sorgte wenig überraschend Tottenhams Topskorer Harry Kane für die Entscheidung. Kurz nach der Pause setzte er einen Kopfball wuchtig ins Tor. Er überragte dabei im Zweikampf Arsenals Abwehrchef Laurent Koscielny bei weitem. Für Kane war es das 22. Meisterschaftstor in dieser Saison und der siebte Treffer im siebten Spiel gegen Arsenal.

Während sich Arsenal im Kampf um die ersten vier Plätze in Rücklage sieht, stimmt bei Tottenham der Formaufbau offensichtlich. Drei Tage vor dem Achtelfinale-Hinspiel in der Champions League gegen Juventus Turin war der Sieg im Derby verdient. In den letzten drei Spielen ist Tottenham gegen Manchester United, Liverpool und Arsenal angetreten – und hat dabei sieben Punkte geholt.

Tor und Enttäuschung für Shaqiri

Xherdan Shaqiri schoss zwar für Stoke City zum zweiten Mal in Folge ein Tor, doch brachte dies sein Team im Abstiegskampf erneut nicht voran. Gegen Aufsteiger Brighton & Hove Albion reichte es im Heimspiel nur zu einem 1:1. Damit bleibt Stoke auf einem Abstiegsplatz.

Shaqiri hatte in der 68. Minute mit einem sehenswerten Flachschuss aus 20 Metern zum 1:1 getroffen. Es war sein sechstes Meisterschaftstor. Für Stoke war das 1:1 am Ende umso enttäuschender, weil Charlie Adams in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter verschoss.

Vier Agüero-Tore nach der Pause

Leader Manchester City siegte gegen Leicester City dank vier Toren von Sergio Agüero nach der Pause 5:1 und vergrößerte den Vorsprung auf Verfolger und Stadtrivale Manchester United (am Sonntag gegen Newcastle United) vorübergehend auf 16 Punkte.

Agüero schoss schon zum siebten Mal seit seinem Wechsel nach England im Sommer 2011 drei oder mehr Tore in einem Spiel. Der Argentinier steht nun bei 21 Toren und ist erst der vierte Spieler, der in der Premier League in vier aufeinanderfolgenden Saisons die Marke von 20 Treffern erreicht hat.

Mourinhos United verliert weiter an Boden

Manchester United verlor von den letzten drei Spielen deren zwei und liegt nun 16 Punkte hinter Manchester City auf dem zweiten Tabellenplatz der Premier League. Das 0:2 vor zwei Wochen gegen Tottenham Hotspur kam aufgrund der Formstärke des Gegners nicht unerwartet. Das 0:1 am Sonntag bei Aufsteiger Newcastle United dagegen hatten José Mourinho und Co. mit Sicherheit nicht auf der Rechnung.

Nach der Pause stand bei den Gästen mit Romelu Lukaku, Juan Mata, Alexis Sanchez und Anthony Martial ein Offensiv-Quartett auf dem Platz, das auf einen Marktwert von gegen 300 Millionen Euro kommt. Doch das entscheidende Tor erzielte der Schotte Matt Ritchie in der 65. Minute und im Anschluss an einen Freistoß nach schöner Kombination für Newcastle United.

Heißer Tanz im Relegationskampf

Dank dem überraschenden Sieg ist der Aufsteiger nun nicht mehr auf einem Abstiegsplatz klassiert. Doch der Kampf gegen die Relegation kündigt sich spannend bis zuletzt an: Watford (11.) und den Tabellen-Vorletzten Stoke City trennen bloss fünf Punkte.

Premier League, 27. Spieltag:

Tottenham Hotspur – FC Arsenal 1:0 (0:0)

FC Everton – Crystal Palace 3:1 (0:0)

Stoke City – Brighton & Hove Albion 1:1 (0:1)

Swansea City – FC Burnley 1:0 (0:0)

West Ham United – FC Watford 2:0 (1:0)

Manchester City – Leicester City 5:1 (1:1)

Huddersfield Town – AFC Bournemouth 4:1 (2:1)

Newcastle United – Manchester United 1:0 (0:0)

FC Southampton – FC Liverpool 0:2 (0:2)

FC Chelsea – West Bromwich Albion ( Montag 21 Uhr)

