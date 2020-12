Neymar plant trotz Corona irre Silvester-​​Party

Obwohl Brasilien zu den von der Corona-Pandemie am stärksten betroffenen Ländern gehört und bereits mehr als 190.000 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben sind, will Feierbiest Neymar Jr. nicht auf seine Silvesterparty verzichten. Im Gegenteil: Sie soll episch werden.

Fünf Tage lang soll das Fest dauern, wie die brasilianische Zeitung O Globo berichtet. Eingeladen hat der Fußballstar über 500 Gäste, als Lokalität dient seine eigens für ihn gebaute unterirdische Disco, ganz in der Nähe seiner Villa in Mangaratiba in Rio de Janeiro.

Riesiger Shitstorm

Zwar ist auch von speziellen Vorkehrungen die Rede, allerdings scheinen die nicht dem Ansteckungsrisiko geschuldet zu sein. So soll der 28-Jährige die Schalldämmung verstärkt haben, um die Nachbarn nicht zu verärgern. Dazu gibt es ein Handyverbot für die Gäste, damit später weder Videos noch Fotos auf Social Media kursieren. Dennoch ist der Shitstorm riesig.

Eine Twitter-Userin beispielsweise schreibt, sie wolle Neymar ein Geschenk machen, sie wisse aber nicht, wie man sein Gewissen am besten verpacken soll. Dazu wünschte sie ihm «eine ansteckende Party». Ein anderer schreibt: «Als nächstes folgen dann die News: 50 Gäste haben sich mit Covid-19 angesteckt, drei sind auf der Intensivstation. Der Fußballer entschuldigt sich für seinen Fehler.»

Dazu schreiben mehrere brasilianische Internetportale und Zeitungen, dass Neymar die gerade grassierende Corona-Pandemie ignoriere. Immerhin: Offenbar müssen sich alle Gäste vorher testen lassen, wie Influencerin Martina Sanzi auf Instagram zeigt.

Neymar, der für seine Gäste Nachbarhäuser für mehrere Tausend Euro pro Tag gemietet hat, kam noch nicht dazu, sich selber zur Mega-Party zu äußern. Ebenso wenig wie sein Arbeitgeber Paris Saint-Germain. Am 6. Januar steht bereits das nächste Ligaspiel bei Saint-Etienne an.

(L'essentiel/fas)