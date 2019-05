Julien Henx holt erstes Gold für Luxemburg

Im Schwimmzentrum in Podgorica holte Julien Henx am Dienstagnachmittag die erste Goldmedaille für Luxemburg. Er bewältigte die 100 Meter Freistil in 51,05 Sekunden. Bronze ging ebenfalls ins Großherzogtum: Pit Brandenburger schaffte in 51,15 Sekunden den Sprung aufs Podium. Silber ging an Harry Stacey aus Malta.

Über die 200 Meter Rücken gab es Gold und Silber für Luxemburg: Raphael Stacchiotti holte in 2:05,03 Minuten den Sieg, vor Remi Fabiani (2:06,71). Romain Vanmoen aus Monaco gewann Bronze.

Brandenburger deklassiert die Konkurrenz

Monique Olivier (2:18,30) und Lena Peters (2:21,76) gewannen über 200 Meter Schmetterling Silber und Bronze. Hier war nur Julia Hassler aus Liechtenstein schneller (2:15,39).

Weitere Silbermedaillen für Luxemburg holten Joao Soares Carneiro (200 Meter Schmetterling) und Sarah Rolko über die 200 Meter Rücken.

Das dritte Gold für Luxemburg holte Pit Brandenburger über die 1500 Meter Freistil. Er benötigte bis zum Anschlag 15:47.49 Minuten und ließ seinen Gegnern mit der starken Zeit keine Chance. Zweiter wurde der Monegasse Adib Khalil (16:09.54), Platz drei ging an Loris Bianchi aus San Marino (16:21.76).

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele 2019

1 LUX 3 6 5 14

2 CYP 2 1 1 4

3 LIE 2 1 1 4

4 MNE 2 0 1 3

5 MON 1 2 5 8

6 MLT 1 2 1 4

7 ISL 1 1 2 4

8 SMR 0 1 2 3

9 AND 0 0 2 2

(sw/L'essentiel)