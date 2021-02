Ex-​​NFL-​​Profi Vincent Jackson tot aufgefunden

Der frühere Football-Profi Vincent Jackson ist tot in einem Hotelzimmer im US-Bundesstaat Florida aufgefunden worden. Der ehemalige Spieler des diesjährigen Super-Bowl-Siegers Tampa Bay Buccaneers und der San Diego Chargers wurde 38 Jahre alt. Die Umstände des Todes seien noch unklar, aber es gebe keine offensichtlichen Anzeichen, die auf Fremdeinwirkungen schließen lassen. Das teilten die örtlichen Behörden am Montag mit.

Former Chargers and Buccaneers WR Vincent Jackson has died at age 38.



Rest In Peace. pic.twitter.com/fqVaJObnKy