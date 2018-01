Luxemburg verliert auch gegen Finnland

Luxemburgs Handball-Nationalmannschaft musste am Donnerstag von eigenem Publikum die nächste Niederlage in der WM-Qualifikation einstecken. Die Mannschaft von Trainer Mike Handschke verlor in der Coque mit 25:30 gegen Finnland. Damit verpassten die Löwen das Minimalziel – ein Sieg gegen Finnland – das ihr Übungsleiter zuvor ausgegeben hatte.

Die Gäste setzten sich in der Schlussphase entscheidend ab und entschieden dadurch die Partie für sich. Schon im Hinspiel (23:23) brachen die Luxemburger gegen Ende ein und verspielten eine Führung. Am Sonntag (18 Uhr) steht in der Coque das letzte Quali-Spiel gegen die Slowaken an. In der Tabelle belegt Luxemburg mit 1:9 Punkten den letzten Platz.

(sw/L'essentiel)