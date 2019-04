Bayern nutzen BVB-​​Patzer nicht – 1:1 in Nürnberg

Das war nicht meisterlich. Der FC Bayern München hat nur mit viel Glück eine drohende Derby-Pleite beim Fast-Absteiger 1. FC Nürnberg abgewendet. Tim Leibold schoss am Sonntag beim 1:1 (0:0) einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit an den Pfosten und vergab damit die große Siegchance für die tapfer kämpfenden Franken. So rettete Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry dem Tabellenführer mit seinem Treffer in der 75. Minute einen Punkt, mit dem die Bayern allerdings nach der Dortmunder Derby-Pleite am Tag zuvor die mögliche Vorentscheidung im Meisterschaftskampf verschenkten.

1. Bayern München 31 80:30 71

2. Borussia Dortmund 31 74:40 69

3. RB Leipzig 31 59:24 64

4. Eintracht Frankfurt 31 58:35 54

5. Bor. M'gladbach 31 49:38 51

6. Bayer Leverkusen 31 57:49 51

7. 1899 Hoffenheim 31 66:45 50

8. VfL Wolfsburg 31 52:46 49

9. Werder Bremen 31 53:46 46

10. Fortuna Düsseldorf 31 44:60 40

11. Hertha BSC 31 41:48 37

12. FSV Mainz 05 31 37:52 36

13. SC Freiburg 31 40:56 32

14. FC Augsburg 31 47:59 31

15. FC Schalke 04 31 36:54 30

16. VfB Stuttgart 31 28:67 24

17. 1. FC Nürnberg 31 25:57 19

18. Hannover 96 31 26:66 18

«Das ist total ärgerlich. Wir hätten hier und heute einen Matchball erspielen können», sagte Bayern-Coach Niko Kovac. «Wir haben zwar Chancen gehabt, aber wir müssen glücklich sein, dass wir hier einen Punkt mitgenommen haben.» Die Nürnberger waren vor 50.000 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion durch den Treffer von Matheus Pereira in der 48. Minute in Führung gegangen. In letzter Sekunde vergab Münchens Kingsley Coman allein vor dem Tor den Sieg.

Die Münchner vergrößerten den Vorsprung in der Tabelle auf zwei Punkte auf den BVB, vier hätten es sein können. Der «Club» hat dagegen nur noch ganz geringe Chancen auf den Klassenerhalt, denn der VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang ist fünf Punkte entfernt. «Wir haben heute sehr mutig gespielt, es ist schade, dass wir uns einfach nicht belohnen», sagte Torhüter Christian Mathenia. «Wir sind weiter im Rennen. Wir werden bis zum allerletzten Spieltag nicht aufgeben.»

«Wölfe» schnuppern am Europa-Cup

Im zweiten Sonntagsspiel hat der VfL Wolfsburg einen 4:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim gefeiert. «Das war ein geiler Sieg für uns, ein richtig geiler Siege», sagte der Trainer des VfL Wolfsburg nach dem 4:1-Coup des VfL Wolfsburg bei der TSG 1899 Hoffenheim. Im Kampf um die internationalen Plätze verpassten die Niedersachsen den Champions-League-Hoffnungen der Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga einen herben Dämpfer.

Torhüter Oliver Baumann mit zwei bitteren Patzern und Andrej Kramaric mit einem verschossenen Elfmeter trugen maßgeblich zur Niederlage des Nagelsmann-Teams bei. Am Ende nahm Wolfsburg die Gastgeber förmlich auseinander. So lobte Labbadia seine Männer am Sonntag in den höchsten Tönen. «Alle Achtung! Uns haben fünf, sechs Stammspieler gefehlt. Das zeigt, was so alles geht, wenn eine Mannschaft zusammenhält. Der Glaube ist ein ganz wichtiger Punkt», meinte der VfL-Coach. Bis auf einen Punkt ist seine Mannschaft nun auf den Tabellensiebten Hoffenheim herangekommen.

Adam Szalai hatte die Kraichgauer vor 27 725 Zuschauern in der 9. Minute Führung gebracht, William (42.) traf zum Ausgleich bei einem lange unterhaltsamen Schlagabtausch. Der Doppelpatzer von Baumann ermöglichte Wout Weghorst (69.) und Maximilian Arnold (85.) die entscheidenden Treffer. Weghorst beseitigte mit seinem zweiten Tor (88.) alle Zweifel am immerhin schon achten Auswärtssieg des VfL in dieser Saison. Die TSG musste im Saisonendspurt nach zuletzt vier Siegen hintereinander dagegen einen Rückschlag einstecken.

Bundesliga, 31. Spieltag:

Freitag:

FC Augsburg – Bayer Leverkusen 1:4 (1:1)

Samstag:

Borussia Dortmund – FC Schalke 04 2:4 (1:2)

RB Leipzig – SC Freiburg 2:1 (1:0)

Eintracht Frankfurt – Hertha BSC 0:0 (0:0)

Hannover 96 – FSV Mainz 05 1:0 (0:0)

Fortuna Düsseldorf – Werder Bremen 4:1 (2:1)

VfB Stuttgart – Bor. Mönchengladbach 1:0 (0:0)

Sonntag:

1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg 1:4 (1:1) (

1. FC Nürnberg – Bayern München 1:1 (0:0)



