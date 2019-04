Pedro Resende übernimmt Hamm Benfica

Artikel per Mail weiterempfehlen

Le conseil d’administration du FC RM HAMM BENFICA souhaite la bienvenue à Monsieur Pedro Resende ainsi qu’à son staff... Gepostet von RM HAMM Benfica am Montag, 8. April 2019

Wenige Stunden nach seinem überraschenden Rücktritt bei Victoria Rosport hat Pedro Resende bereits bei einem anderen Club in der ersten luxemburgischen Fußballliga unterschrieben.

Der Trainer übernimmt mit sofortiger Wirkung das abstiegsbedrohte RM Hamm Benfica, wo der bisherige Coach, Gonçalo Cruz, geschasst wurde. Das bestätigte der Tabellenvorletzte am Montag. Das erste Spiel, in dem Resende bei Hamm Benfica auf der Bank sitzt, hat es direkt in sich: Für den Trainer geht es gegen seinen alten Club.

(sw/L'essentiel)