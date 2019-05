Gerson Rodrigues trifft in der 92. Minute zum Sieg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bisher verläuft der Saisonstart für Jubilo Iwata in der japanischen J-League eher holprig. Am Freitag machte der Club aber einen Schritt nach vorne und fuhr gegen die Urawa Reds seinen zweiten Sieg in Folge ein.

Iwata durfte sich bei seinem Luxemburger für den Erfolg bedanken: Gerson Rodrigues wurde eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 0:0 eingewechselt. Nachdem er zunächst ein paar Chancen liegen gelassen hatte, stand er Sekunden vor dem Schlusspfiff alleine vor dem gegnerischen Torhüter und setzte den Ball unhaltbar in die lange Ecke.

Durch das 1:0 rückte Jubilo Iwata in der Tabelle auf den 13. Platz vor. Rodrigues hatte bereits beim ersten Saisonsieg des Clubs gegen Shonan Bellmare getroffen.

(jw/L'essentiel)