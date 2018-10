Görges im Halbfinale, Petkovic gibt auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Julia Görges ist beim WTA-Turnier in Luxemburg ins Halbfinale eingezogen. Die an Position eins gesetzte Deutsche bezwang Donna Vekic 6:3, 3:6, 6:3 und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel gegen die Kroatin. Dagegen gab Andrea Petkovic ihr Viertelfinale gegen Eugenie Bouchard beim Stand von 6:4, 0:4 angeschlagen auf.

Görges trifft somit im Halbfinale auf die ehemalige Wimbledonfinalistin Bouchard, die derzeit nur noch auf Rang 108 des WTA-Rankings geführt wird. Das bis dato einzige Duell der beiden liegt lange zurück: Bei den French Open 2014 siegte Bouchard in drei Sätzen.

Hätte Petkovic gewonnen, wäre es zu einem schnellen Wiedersehen mit Görges gekommen. Die beiden Deutschen waren erst in der vergangenen Woche beim Turnier in Linz aufeinandergetroffen. In Österreich setzte sich etwas überraschend Petkovic durch.

(L'essentiel/afp)