Düdelingen schickt die Red Boys mit Klatsche heim

Das war ein klares Zeichen an die Konkurrenz: Der HB Düdelingen hat in der Handball-Nationaldivision das Topspiel am Samstag für sich entschieden. Und wie: Der Spitzenreiter fertigte die Red Boys Differdingen, die zuvor acht Spiele in Folge nicht verloren hatten, deutlich mit 38:26 ab. Damit vergrößerten die Düdelinger ihren Vorsprung auf die Gäste wieder auf drei Punkte.

Tabelle:



1. HB Düdelingen 12 355:296 20

2. Handball Esch 12 378:285 19

3. Red Boys Differd. 12 392:347 17

4. HC Berchem 12 390:324 17

5. HB Käerjeng 12 366:333 11

6. HB Petingen 12 300:362 8

7. Chev Diekirch 12 256:399 2

8. HBC Schifflingen 12 304:395 2

Ärgster Verfolger des Spitzenreiters ist nun Handball Esch, das einen Zähler weniger auf dem Konto hat. Der Meister und Pokalsieger setzte sich problemlos mit 34:21 bei HB Petingen durch. Grund zum Feiern gab es auch in Diekirch: Im Kellerduell mit Schifflingen holte die Mannschaft ihren ersten Saisonerfolg (31:18) und gab die «rote Laterne» an den Gegner weiter. Außerdem gewann Berchem knapp gegen Handball Käerjeng (34:32).

Handball, Nationaldivision, 12. Spieltag:

HC Berchen – Handball Käerjeng 34:32

Chev Diekirch – HBC Schifflingen 31:18

HB Düdelingen – Red Boys Differdingen 38:26

HB Petingen – Handball Esch 21:34

(sw/L'essentiel)