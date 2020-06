Baseball-​​Organist bespielt Fans trotz Live-​​Flaute

Wenn Josh Kantor auf der Orgel spielt, hören die Menschen ihm zu. An Heimspielen der Boston Red Sox im Fenway Park sind es jeweils über 30.000 Anhänger, wenn beim Einmarsch der Baseballer seine Musik aus den Boxen erklingt.

Der Gig-Musiker ist seit 2003 Organist des US-amerikanischen Baseball-Teams. Seit dem Ausbruch des Coronavirus hat die Liga jedoch den Betrieb eingestellt – und im Stadion ist es ziemlich still geworden.

Bis zu 10.000 Fans hören zu

«Warum spielst du nicht einfach ein paar Lieder auf der Orgel in deinem Wohnzimmer und sendest sie aus?», fragte also einer seiner Freunde. Kantor hörte auf diesen Freund. Und seitdem hören ihm auch die Menschen wieder zu, wenn er täglich um 15 Uhr per Livestream auf Facebook aus seinem Zimmer in Boston in die Tasten seiner Orgel haut.

Am 26. März – als die Liga den Betrieb wieder aufgenommen hätte, wenn Corona nicht wäre – hat Kantor das Projekt gestartet. Mittlerweile folgen ihm bei den Live-Sessions täglich über 10.000 Anhänger. «Ein Baseball-Besuch besteht darin, sich mit Menschen auszutauschen. Das ist momentan nicht möglich. Nun können sie täglich für eine halbe Stunde ihren Stress vergessen», sagt Kantor.

Die Musik dient nicht nur der bloßen Unterhaltung, sondern hat auch einen karitativen Zweck. Zusammen mit dem Obdachlosennetzwerk «FeedingAmerica.com» sammelt Kantor Geld für Bedürftige.

(L'essentiel/boq)