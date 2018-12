Für ihn wollen die Bayern 80 Millionen bezahlen

«So viel Geld für einen Spieler? Machen wir nicht. Nicht wir Bayern.»

In München rühmten sie sich lange dafür, keine Unsummen für Spieler zu bezahlen, wie das andere europäische Spitzenvereine tun. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge kündigte zwar im Januar an, dass bald der erste 100-Millionen-Transfer folgen könnte. Aber Präsident Uli Hoeneß sah es weiterhin anders. Sein Dementi folgte im Mai. Jetzt kommt bald das nächste Transferfenster. Und mit ihm die Gerüchte.

Einen 100-Millionen-Transfer wird es wohl nicht geben, da bleibt sich Hoeneß treu. Aber die 80, die die Münchner angeblich für Lucas Hernandez bieten, sind immerhin fast doppelt so viel, wie der bisher teuerste Bayern-Transfer Corentin Tolisso kostete. Auch die Bayern wollen mit der Zeit gehen, der Rückstand auf Dortmund beträgt sechs Punkte, und im Achtelfinale der Champions League wartet Liverpool. 80 Millionen, das wäre auf der Liste der teuersten Transfers Platz 13.

Lucas Hernandez ist ein Verteidiger, er gehörte in Frankreichs WM-Kader zum Überraschungsduo auf den Außenbahnen, links er, rechts der Stuttgarter Benjamin Pavard. 15 Länderspiele hat Hernandez bisher bestritten, sein Geld verdient er bei Atlético Madrid. Da hat er in der laufenden Saison eine etwas andere Rolle bekommen. In seinen zehn Einsätzen verteidigte der 22-Jährige nur zweimal auf links, sonst in der Mitte neben Diego Godin oder Stefan Savic.

Eine der besten Defensiven Europas

Damit hat Hernandez mit seinen 22 Jahren bereits einen beeindruckenden Leistungsausweis. Da ist zum einen der Weltmeistertitel vom Sommer und da ist der Stammplatz in der Abwehr einer Mannschaft, die wie keine andere in Spanien für eine starke Defensive steht. In den Top-5-Ligen Europas haben nur die Tabellenführer aus Italien (Juventus), England (Liverpool) und Frankreich (PSG) weniger Tore kassiert als die Rojiblancos.

Hernandez gilt als kompletter Verteidiger, zweikampf- und kopfballstark, gefährlich, wenn er auf der linken Außenbahn Dampf macht. Mit diesen Qualitäten gehört er auf die Wunschliste einiger Vereine, und dass die Bayern Teil davon sind, kann eigentlich nicht überraschen. Der Abwehr der Münchner wird vorgeworfen, nicht mehr mithalten zu können. Mats Hummels und Jérôme Boateng spielen beide eine der schwächsten Saisons ihrer Karriere, Niklas Süle ist ein resoluter Zweikämpfer, aber auch etwas hüftsteif, Javi Martinez oft verletzt. Und im Februar kommt Jürgen Klopp mit seiner Spektakeltruppe.

Mit 80 Millionen Euro Ablöse wäre Hernandez der teuerste Verteidiger je und würde Liverpools Virgil van Dijk ablösen. Eine Investition, wie sie die Bundesliga noch nicht gesehen hat, die die Bayern aber bitter benötigen, wollen sie Dortmund noch aufholen und in der Champions League weiterkommen. Seit dieser Saison darf ein Verein im Winter drei Spieler nachmelden, die in der Königsklasse schon ein Spiel für ein anderes Team bestritten haben.

Das Familienunternehmen Hernandez

Atlético Madrid hat den Wechsel oder nur schon Verhandlungen bereits klar dementiert. Ganz im Gegensatz zu Bayerns Rummenigge, der weder abstreiten noch bestätigen wollte. In Hernandez' Vertrag soll eine Klausel stehen, die es dem Spieler erlaubt, für 80 Millionen den Verein zu wechseln. Da wären die Madrilenen machtlos.

Es wäre der Abgang eines eigenen, eines hausgemachten Projekts. Hernandez ist zwar in Marseille zur Welt gekommen, spielt aber seit 2007 in Madrid; sein Vater Jean-François absolvierte da auch einige Partien, bevor er 2002 seine Karriere beendete. Auch er war Innenverteidiger, in die französische Nationalmannschaft schaffte er es nicht. Genauso wie Theo Hernandez, der jüngere Bruder von Lucas, der bei San Sebastian einen Stammplatz auf der linken Abwehrseite hat. Ihm wäre es wohl recht, wenn sein Bruder künftig auf die Innenverteidigung fokussieren würde.

