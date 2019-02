Für Jeunesse Esch ist nur Europa Pflicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Gerenalprobe gegen Virton setzte Jeunesse Esch am Mittwochabend im Stade de la Frontière in den Sand. Der Tabellenführer der BGL Ligue unterlag einem B-Team von Royal Excelsior Virton mit 0:3. Dennoch war das Testspiel für Jeunesse-Trainer Marc Thomé eine gute Gelegenheit seiner Mannschaft den letzten Feinschliff für den anstehenden Titelkampf in der Liga zu verpassen.

Bildstrecken Jeunesse siegt im Nachholspiel gegen F91 Tabelle:



1. Jeunesse Esch 13 27:12 29

2. Fola Esch 13 32:13 27

3. F91 Düdelingen 13 39:21 26

4. Progrès Niederkorn 13 29:17 25

5. FC Differdingen 13 18:12 23

6. Racing Luxemburg 13 22:13 22

7. Union Titus Petingen 13 16:26 18

8. Una Strassen 13 23:23 16

9. US Mondorf 13 20:21 15

10. Etzella Ettelbrück 13 16:22 15

11. Victoria Rosport 16:29 12

12. US Hostert 13 14:32 12

13. RM Hamm Benfica 13 16:27 9

14. US Rümelingen 13 20:40 8

Geht man nach der Tabelle hat die Jeunesse hat am Samstag am ersten Spieltag nach der Winterpause ein einfaches Auftaktprogramm: Sie muss zum Schlusslicht nach Rümelingen. Der Vorsprung der Escher auf den Tabellenzweiten – die Stadtrivalen der Fola stehen dort– beträgt nach 13 von 26 Spielen zwei Punkte.

«Nicht nur um Europa spielen»

Thomé will deshalb von der Meisterschaft (noch) nichts wissen: «Wir müssen uns für den Europacup qualifizieren. Alles andere werden wir sehen. Die Saison ist noch lang. Personell kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen. Mit Tony Luisi fehlt ihm jedoch ein Schlüsselspieler in der Offensive. Der Goalgetter zog sich eine schwere Knieverletzung zu und wird wohl für den Rest der Saison nicht mehr eingreifen können.

«Unser Kader ist aber breit genug, um seinen Ausfall zu kompensieren. Wir haben unsere Waffen im Angriff», ist sich der Trainer sicher. Auch ohne Neuzugänge kann Thomé auf zwei «neue» Gesichter im Sturm bauen: Zum einen habe Omar Er Rafik zu alter Form zurückgefunden , zum anderen mache sein Namensvetter, der 20 Jahre alte Omar Natami, beeindruckende Fortschritte.

Gegen Rümelingen wollen die Escher einen guten Start hinlegen und beweisen, dass die jüngsten Niederlagen gegen Etzella Ettelbrück in der Coupe (0:1) und die 0:5-Klatsche gegen Progrés Niederkorn «Betriebsunfälle waren», wie es Thomé ausdrückt. «Wie wollen natürlich bis zum Ende um den Titel mitspielen, nicht nur um die Startplätze für den Europapokal», sagt der Trainer.

BGL Ligue, 14. Spieltag:

Samstag:

US Rümelingen – Jeunesse Esch (17 Uhr)

Sonntag:

RM Hamm Benfica – Una Strassen (16 Uhr)

FC Differdingen – F91 Düdelingen

Victoria Rosport – Racing Luxemburg

Fola Esch – US Mondorf

Etzella Ettelbrück – Progrès Niederkorn

US Hostert – Union Titus Petingen



(Saïd Kerrou/L'essentiel)