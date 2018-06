Portugal dominiert das Match gegen Luxemburg

Portugal hat sich am Donnerstag vor 700 Zuschauern in der Coque das Ticket für die zweite Qualifikationsphase zur Europameisterschaft 2021 gesichert. Sie siegten in Luxemburg mit 80:58. Auch das Hinspiel im November haben die Portugiesen gewonnen. Dort lagen sie bis zur Halbzeit mit 24:47 zurück, konnten das Blatt aber noch rechtzeitig wenden und das Spiel mit 91:85 für sich entscheiden.

Mit solchen Anfangsschwierigkeiten mussten die Iberer beim gestrigen Spiel nicht kämpfen. Sie begegneten einem zurückhaltenden luxemburgischen Team. So brauchten Joao Gomes (16 Punkte) und seine Teamkollegen nicht lange, um das Spiel zu dominieren. Bereits im ersten Viertel lagen die Portugiesen mit 27:11 in Führung. Bis zur Halbzeit kamen die Männer von Trainer Ken Diederich nicht heran und gingen mit einem 30:48-Rückstand in die Pause. Nach dem Wechsel kämpften sich das Team um Bob Melcher wieder heran und verkürzte den Abstand auf neun Zähler (47:56). Am Ende ließ Portugal aber nichts mehr anbrennen. «Wir haben offensiv gespielt und angegriffen. Ich bin überzeugt, dass wir es am Sonntag besser machen können», betonte Alex Laurent, der am Donnerstag elf Punkte erzielte. Am Sonntag folgt das letzte Spiel für die FLBB-Auswahl um 18 Uhr gegen Zypern auf Nikosia.

Für die Frauen lief das Spiel am Donnerstag deutlich besser. Sie konnten das Match in Irland gegen Norwegen mit 66:39 für sich entscheiden und ihren dritten Sieg beim European Championship for Small Countries feiern.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)