Ronaldo ist eben Torjäger und nicht Balljunge

Er ist die schillerndste Figur des Weltfußballs. Er macht Tore mit dem rechten Fuß, Tore mit dem linken Fuß und per Kopf. Ronaldo ist Goalgetter und nicht Torwart. Warum er nicht zwischen den Pfosten steht, zeigte sich am Montag in London an den ATP-Finals. In der O2-Arena schaute er sich gemeinsam mit seiner Freundin Georgina Rodriguez und seinem Sohn Cristiano Ronaldo junior das Spiel zwischen Novak Djokovic und John Isner.

Während der Partie wollte sich der Portugiese als Balljunge betätigen. Ein Ball flog auf den in der ersten Reihe sitzenden Fußballer zu, dieser streckte den Arm aus – und verlor das Gleichgewicht. Der Stürmer landete auf dem Schoss seiner Freundin und der Ball auf deren Kopf.

Die drei nahmen es mit Humor. Genauso die ATP. Sie kommentierte die Szenen auf Instagram anschließend mit den Worten: «Cristiano – besser mit den Füßen». Das kann Ronaldo in den nächsten Tagen nicht umgehend beweisen. Auf die Nations-League-Partie der portugiesischen Nationalmannschaft in Polen verzichtet Ronaldo in Absprache mit Nationalcoach Fernando Santos. Mit Juventus Turin trifft er am 24. November auf Johan Djourous Club SPAL Ferrara.

(L'essentiel/tzi)