HC Berchem schließt zu Red Boys auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Schreckgespenst der Red Boys Differdingen heißt dieser Tage HC Berchem. Nach dem 33:23-Auswärtssieg im Viertelfinale der Coupe de Luxembourg, besiegten die Berchemer die Red Boys nun auch knapp in der Liga. Zum Abschluss des 14. Spieltages fuhr der HCB einen 30:29-Sieg im Oberkorner Sportzentrum ein. Ariel Pietrasik entschied die Partie in der letzten Spielminute per Siebenmeter.

Tabelle:



1. Esch 14 456:347 23

2. Käerjeng 14 484:395 21

3. Red Boys 14 468:378 20

4. Berchem 14 470:369 19

5. Düdelingen 14 404:361 17

6. Diekirch 14 356:413 8

7. Schifflingen 343:505 4

8. Petingen 14 337:550 0

Damit liegt Berchem in der Tabelle vor dem Start der Titelrunde nur noch einen Punkt hinter Differdingen auf dem vierten Platz. Der HB Petingen und der HBC Schifflingen haben den Sprung unter die besten sechs Mannschaften verpasst.

Axa-League, 14. Spieltag:

HB Petingen – Handball Esch 31:47

HB Düdelingen – HB Käerjeng 24:24

Chev Diekirch – HBC Schifflingen 31:24

Red Boys Differdingen – HC Berchem 29:30



(sw/L'essentiel)