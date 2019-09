Pornoseite will NBA-​​Arena schmutzigen Namen geben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schräge Meldung aus den USA. Die Miami Heat haben ein Angebot von einem großen Unternehmen vorliegen. Geboten werden zehn Millionen Dollar für die Vergabe der Namensrechte ihrer Arena.

Soweit nichts Ungewöhnliches im Sport. Auch hierzulande sind die meisten größeren Sportstätten in Fußball, Eishockey und Co. von einem Sponsor benannt. Dennoch handelt es sich um kein alltägliches Angebot. Der potenzielle Sponsor ist das Porno-Unternehmen «Bang Bros».

Schlüpfrige Abkürzung wäre die Folge

Die frühere «American Airlines Arena» könnte also bald zehn Jahre lang «Bangbros Center» heißen. Das erregt via Social Media die Gemüter. Denn: In der Pressemitteilung des Unternehmens wird das Stadion auch als «The BBC» abgekürzt.

In einschlägigen Kreisen, sprich auf Pornoseiten, wird diese Abkürzung für eine Sub-Rubrik verwendet. «BBC» steht dabei freilich nicht für «Bangbros Center» sondern, frei übersetzt, für «großes, schwarzes Gemächt».

Es ist daher wenig verwunderlich, dass die Initiative des Unternehmens auf Twitter und Co. durch die Bank als PR-Gag eingestuft wird. Die einen lachen, andere finden das Sponsoring-Angebot nicht ganz so witzig.

(L'essentiel)