Basketballer stehen im Endspiel um Gold

Durch den Sieg im Overtime-Krimi gegen Zypern am Freitag haben es die luxemburgischen Basketballer am Samstag selbst in der Hand. Im Spiel gegen Montenegro geht es um die Goldmedaille. Beide Teams konnten im Turnier der Kleinstaatenspiele alle Spiele für sich entscheiden.

Das Team des Gastgebers galt schon vor dem Turnier als der große Favorit auf Basketball-Gold. Dennoch glaubt Thomas Grün, Shooting-Guard im Luxemburger Nationalteam, an einen Sieg. «Montenegro muss das Spiel gewinnen. Wir können befreit aufspielen und fühlen uns wohl in der Rolle des Underdog. Ich denke, dass es am Ende sehr spannend wird.»

Im dritten Spiel erwies sich die Mannschaft aus Zypern als harte Nuss für Grün und seine Kollegen. Erst in der Verlängerung setzten sie sich durch. 95:91 hieß es am Ende. Die Luxemburger kannten die Mannschaft bereits aus der EM-Qualifikation. «Wir wussten, dass die Jungs viel drauf haben. Zu Beginn hatten wir auch einige Probleme. Dann haben wir den Ball aber besser bewegt und sind mehr direkt zum Korb gezogen. Das war wohl der Schlüssel zum Sieg», erklärt Grün.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele

1 LUX 26 24 19 69

2 ISL 19 12 21 52

3 CYP 17 24 15 56

4 MON 13 11 17 41

5 MNE 10 5 12 27

6 LIE 9 5 5 19

7 MLT 6 11 8 25

8 AND 3 4 11 18

9 SMR 1 4 5 10

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)