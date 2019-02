Dortmund lässt Punkte in Nürnberg liegen

Jetzt ist der Kampf um die deutsche Meisterschaft wieder spannend! Borussia Dortmund ist mit dem fünften sieglosen Pflichtspiel nacheinander noch tiefer in die Krise gerutscht und hat in der Bundesliga nur noch drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayern München.

Tabelle:



1. Borussia Dortmund 22 54:23 51

2. Bayern München 22 50:26 48

3. Bor. M'gladbach 22 42:22 43

4. RB Leipzig 22 41:19 41

5. VfL Wolfsburg 22 35:30 35

6. Eintracht Frankfurt 22 41:28 34

7. 1899 Hoffenheim 22 44:32 33

8. Bayer Leverkusen 21 37:32 33

9. Hertha BSC 22 35:32 32

10. Werder Bremen 22 37:33 31

11. FSV Mainz 05 22 23:36 27

12. Fortuna Düsseldorf 21 25:39 25

13. SC Freiburg 22 29:37 24

14. FC Schalke 04 22 25:32 23

15. FC Augsburg 22 31:40 18

16. VfB Stuttgart 22 18:50 15

17. Hannover 96 22 20:47 14

18. 1. FC Nürnberg 22 17:46 13

Die einstigen Hurra-Fußballer von Trainer Lucien Favre kamen am Montagabend zum Abschluss des 22. Spieltags beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg nicht über ein torloses Remis hinaus. Die ideenlosen Dortmunder fanden gegen die Mauertaktik der Franken um Interimscoach Boris Schommers einfach kein Durchkommen, allein Mario Götze scheiterte immer wieder am herausragenden Keeper Christian Mathenia.

Moralischer Punktgewinn für den «Club»

In seinem 250. Bundesliga-Spiel als Cheftrainer nahm Favre fünf Tage nach dem 0:3 bei Tottenham Hotspur in der Champions League vier Änderungen vor. Weiter nicht dabei war der verletzte Kapitän Marco Reus, Götze trug die Binde. «Wir vertrauen total den Spielern, die da sind», sagte Favre bei Eurosport und wollte auch nach vier sieglosen Pflichtspielen nicht klagen. «Ich erwarte, dass wir eine sehr, sehr gute Leistung bringen. Natürlich wollen wir immer gewinnen, auch heute.» Doch am Ende dürfte der FC Bayern in Liverpool den nächsten Patzer des BVB mit Wohlwollen quittiert haben.

Der «Club» blieb zwar auch im 16. Bundesligaspiel am Stück sieglos, kann das Remis aber als wichtigen moralischen Punktgewinn im Abstiegskampf verbuchen. Die Mannschaft zeigte nach der Trennung von Trainer Michael Köllner und Sportvorstand Andreas Bornemann aufsteigende Tendenz, bleibt aber Tabellenletzter. Für Nürnbergs Interimscoach Boris Schommers und seinen Assistenten Marek Mintal war das Remis ein gelungener Einstand.

Bundesliga, 22. Spieltag:

Freitag:

FC Augsburg – Bayern München 2:3 (2:2)

Samstag:

FC Schalke 04 – SC Freiburg 0:0 (0:0)

1899 Hoffenheim – Hannover 96 3:0 (2:0)

VfB Stuttgart – RB Leipzig 1:3 (1:1)

VfL Wolfsburg – FSV Mainz 05 3:0 (1:0)

Hertha BSC –Werder Bremen 1:1 (1:0)

Sonntag:

Eintracht Frankfurt – Bor. Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Bayer Leverkusen – Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)

Montag:

1. FC Nürnberg – Borussia Dortmund 0:0 (0:0)



(L'essentiel/dpa)